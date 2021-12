Einbruch in Burger-Restaurant - 48-Jähriger mehrmals ins Gesicht geschlagen

Weimar Die Meldungen aus der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Einbruch im Burger-Restaurant

Am Sonntagvormittag mussten laut Polizei Mitarbeiter eines Burger-Restaurants in der Weimarer Altstadt feststellen, dass in ihr Restaurant eingebrochen wurde. In der Nacht von Samstag zu Sonntag hebelten der oder die unbekannten Täter eine Zugangstür zur Lokalität auf, die aus einem angrenzenden Mehrfamilienhaus abzweigt. Mit einem ipad und Bargeld aus der Kasse im dreistelligen Bereich in den Taschen verließen der oder die Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Derzeit gibt es keine Hinweise zu Tat oder Tätern.

Mehrmals ins Gesicht geschlagen

In Weimar West geriet am Sonntagnachmittag eine verbale Auseinandersetzung außer Kontrolle. Vermutlich gingen einem 36-Jährigen die Argumente aus, weswegen er seinem 48-jährigen Gegenüber mehrmals ins Gesicht schlug. Durch die Ohrfeigen erlitt der Geschädigte Schmerzen im Ohr, welche er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von einem Arzt untersuchen lassen wollte. Gegen den 36-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, so die Polizei.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sachbeschädigung

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte die Klimaanlage eines Supermarktes in Bad Berka beschädigt. Auf dem Parkplatz des Geschäftes zerstörten der oder die Täter ein Schutzgitter und verursachten so Schaden an der Belüftungsanlage.

Mit Drogen festgestellt

Am Sonntag, gegen 23:30 Uhr wurde in Apolda, in der Oststraße ein 17-Jähriger einer Polizeikontrolle unterzogen. Es wurde eine geringe Menge Cannabis bei dem jungen Mann festgestellt und beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen