Einbruch in Fleischerei im Weimarer Land eskaliert: Täter stehlen Tresor und Wurst

Blankenhain. Bei einem Einbruch in einer Fleischerei in Blankenhain wurde ein erheblicher Schaden angerichtet.

Unbekannte Täter hebelten laut Polizei in der Nacht zum Montag in Blankenhain die Tür einer Fleischerei auf und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Anschließend entwendeten sie mehrere Würste und einen Tresor mit Bargeld. Dies reichte den Tätern offensichtlich nicht aus, denn sie entleerten zwei Feuerlöscher und besprühten dabei die Wurstwaren in der Auslage. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mehrere tausend Euro.