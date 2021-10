Einbruch in Räumlichkeiten der Weimarer Uni

Weimar. Gehäuft Betrugsanrufe in Weimar. Die Meldungen der Polizei.

Dienstag zwischen 3 und 4 Uhr stieg ein bislang noch unbekannter Täter in ein Büro der Bauhaus-Universität Weimar ein. Dabei wurde er von einer Kamera gefilmt. Die Aufnahmen zeigen laut Polizeimeldung, wie der Unbekannte das Büro durchwühlte und verschiedene Gegenstände in seinen Rucksack packte. Unter anderem ein Notebook. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf.

Einer von sechs Betrugs-Anrufen glückte

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wieder ist es Unbekannten gelungen, mit einer Schock-Anruf-Masche viel Geld zu erbeuten. Eine vermeintliche Krankenschwester rief bei einer Frau an, um im Auftrag eines Arztes 13.000 Euro abzuholen, um die Kosten für die Corona-Infektion ihres Sohnes zu bezahlen. Die Dame übergab gutgläubig das Geld.

Die Polizei sucht nun nach der "Krankenschwester", die das Geld entgegen nahm. Sie ist etwa 150 bis 160 Zentimeter groß, hat dunkles Haar, welches zu einem schulterlangen Zopf gebunden war. Sie war schlank und hatte ein rundliches, blasses Gesicht. Bei der Geldübergabe trug sie einen Schirm, obwohl es nicht regnete. Hinweise an die Telefonnummer der Polizei: 03643/8820.

Weitere fünf angezeigte Betrugsanrufe im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Weimar scheiterten aber. In vier Fällen war es der stationär im Klinikum liegende und an Corona erkrankte Sohn, welcher dringend für Medikamente und Behandlungskosten 30.000 Euro benötigt, in einem anderen Fall ein Staatsanwalt, der für den Sohn, welcher einen schweren Unfall verursacht hätte, eine Kaution von 37.000 Euro forderte, da sonst acht Jahre Haft drohen würden, heißt es in einer Polizeimeldung. Im Fall des Staatsanwaltes wurde der Geschädigte glücklicherweise durch Mitarbeiter der Bank von seinem Vorhaben abgehalten, nachdem diese den Betrugsversuch erkannten, heißt es weiter.

weitere Polizeimeldungen aus der Region