Einbruch in Tiefgarage – Brand auf Schulhof – Schilder und Leitplanken beschädigt

Von Samstag zu Sonntag verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Tiefgarage in der Weimarer Altstadt. Wie die Polizei am Montag informierte, wurde dabei ein hochwertiges Fahrradschloss geknackt und das damit gesicherte E-Bike gestohlen. Bislang kann keine Auskunft über den Täter gegeben werden.

Anruf von falschem Polizisten

Am Sonntagabend riefen falsche Polizeibeamte bei einer 84-jährigen Frau aus Weimar an. Laut Polizei versuchten die Unbekannten in dem Telefonat Informationen über die Lebensumständen und den finanziellen Stand der Frau zu erfahren. Als Grund wurde die angebliche Festnahme von Dieben angegeben, bei denen eine Liste mit Namen und Anschriften gefunden wurden. Die Dame hatte jedoch ihren Sohn in der anderen Leitung und erzählte diesem davon, woraufhin der Unbekannte auflegte.

Brand auf Schulhof

Am Sonntags kamen Polizei und Feuerwehr auf dem Hof einer Schule in der Weimarer Innenstadt zum Einsatz. Ein Container voller Laub und Grünschnitt, der auf dem Hinterhof stand, geriet in Brand. Gefahr für angrenzende Gebäude oder Personen bestand zu keiner Zeit.

Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Schilder und Leitplanken beschädigt

In Weimar wurden Autofahrer am Sonntag von umgestellten Straßenschildern in die Irre geleitet. Ein Unbekannter hat das Umleitungsschild in der Washingtonstraße aus der Halterung genommen und neben den Standfuß gelegt. Die Polizeibeamten haben das Schild bei ihrem Eintreffen wieder ordnungsgemäß aufgerichtet.

Zwischen Blankenhain und Rottdorf hingegen wurden mehrere Leitpfosten beschädigt. Unbekannte verbogen auf der Leitplanke angebrachte Pfosten in Richtung des Radweges.

Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

