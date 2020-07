Zu Solorezitals mit Odile Edouard lud der Verein Bach in Weimar in die Jakobskirche ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine der führenden Barockgeigerinnen gibt Solorezital

Der internationale Improvisationswettbewerb „Bachs mal selbst“ musste wegen der Coronakrise verschoben werden. Um die Zeit bis dahin nicht zu lang werden zu lassen, fand als Ausblick auf 2021 das Solorezital von Jurymitglied Odile Edouard (Lyon), Barockvioline, in gekürzter Form in der Jakobskirche statt. Damit nahm die Bach Biennale Weimar nach Lockerung der Corona-Beschränkungen ihre Aktivitäten wieder auf. Die französische Barockgeigerin Odile Edouard zog ein interessiertes Publikum in die Jakobskirche. Wegen der Abstandsregelungen fand das nur etwa 40-minütige Konzert gleich zweimal statt. Für Kenner und Liebhaber der Barockmusik waren Odile Edouards Interpretationen ein Fest. Denn das Programm bot eine klingende Historie der Entstehung von Solowerken für Violine und spannte einen weiten Bogen mit virtuosen Werken des 17. Jahrhunderts bis hin zu Bachs „Chaconne“. Der veranstaltende Verein Bach in Weimar lädt am Freitag, 31. Juli, 19.30 Uhr, zu einem weiteren Konzert ein: Im Schießhaus intonieren junge Musiker „Sommer-Fantasien“ von Telemann.

=fn?Ujdlfut0Wpswfslbvg; Upvsjtu Jogpsnbujpo Xfjnbs- Nbslu 21 tpxjf bo efs Bcfoelbttf=0fn? Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.