Eine Fülle an Ideen von Piratenschiff bis Kletterpyramide

Auf vielen Schildern hatten sie ihre Wünsche und Anregungen formuliert. Viel Aufmerksamkeit weckten die „Bauhaus-Kinder“ damit für ihr Projekt, das sie bereits seit Jahresbeginn beschäftigt. Im Januar nämlich begannen sie, erste Ideen für den neuen Spielplatz am Zeughof auszutüfteln. Seit Freitag werden ihre Ergebnisse in einer Ausstellung am Bauzaun zum künftigen Spielplatzgelände gezeigt. Wer nun glaubt, dort Zeichnungen und Gemälde vorzufinden, wird mit einer viel raffinierteren Idee überrascht. „Guckst Du?“, fragt ein Schriftzug in den großformatigen Bannern die Passanten. Diese werden aufgefordert durch „Gucklöcher“ zu schauen. Präsentiert werden 3-D-Projektionen der Geräte, mit denen die Kinder und Jugendlichen ihren künftigen Spielplatz ausstatten möchten. Yasmina Budenz, Leiterin der Buchkinder als Träger des Projektes, entwarf das Banner, der Künstler Tobias Kühn und die Mediendesignerin Henriette Abitz setzten die Idee um. Ein Jahr lang beschäftigten die „Bauhaus-Kinder“ um Projektmanagerin Katrin Füllsack sich intensiv mit dem Spielplatz.

Für ihren Einsatz gab es zur Eröffnung der Ausstellung am Freitag eine große Belohnung: Justizminister Dieter Lauinger überreichte einen Scheck über 5000 Euro aus Lottomitteln für das Projekt. „Mit den Ideen könnten wir mehrere Spielplätze bestücken“, staunt Yasmina Budenz über den Einfallsreichtum der Kinder. Zwei Spielplatz-Varianten stellt die Ausstellung am Bauzaun vor: Eine Variante sieht ein Flugzeug aus Holz im Mittelpunkt, darum herum gruppieren sich eine Kletterpyramide aus Holz, Trampolin, ein Pavillon, eine Schiefertafel. Nicht fehlen sollte nach Wunsch der Kinder auch eine Seilbahn. Aufwendiger ausgestattet ist ihr zweiter Spielplatzentwurf mit einem Piratenschiff, einer Baumplattform, Wippen, Rutsche, Barfußpfad, Netzschaukel, Karussell, Spielwürfel, einem Behinderten-Karussell und einer Stillecke. „Eine spannende Reise durch die Architektur, Spielraumgestaltung und vor allem eine Reise durch unzählige Möglichkeiten liegt hinter uns“, blickt Katrin Füllsack zurück. „Die Kinder haben gelernt, wie und dass sie sich an den Planungsprozessen der Stadt beteiligen sollen und können.“ Das Projekt fand in zwei Phasen statt. In der ersten Phase - gefördert vom Programm des Deutschen Kinderhilfswerkes „Kultur macht stark“ lernten die Teilnehmenden ihre Rechte kennen. In der zweiten Phase wurden die Modelle digitalisiert. Es wurden digitale Pläne geschrieben, Sicherheitsmaßnahmen angewendet und auch Fragen des Designs, Licht und der Kulisse eingehend untersucht. Ihre Modelle waren im Domizil der Buchkinder, in der Other Music Academy ausgestellt, wo sie nach Angaben von Yasmina Budenz von rund 300 Interessierten besichtigt wurden. Für die Bauhauskinder ist das Projekt noch nicht ganz abgeschlossen. Jetzt wollen sie nach Angaben von Budenz Mülltonen entwerfen. Zudem werde überlegt, ein bis zwei Modelle in Originalgröße umzusetzen. Wann genau der neue Spielplatz auf dem Zeughofgelände entsteht, vermag Marc Friedrich, Leiter des Grünflächenamtes, derzeit noch nicht zu beantworten. In einem Workshop werden sich alle Beteiligten über die Entwicklung des gesamten Areals abstimmen. Er könne sich vorstellen, dass ein bis zwei Ideen der Bauhauskinder am Ende auch tatsächlich realisiert werden. Zunächst aber müsse eine Gesamtstrategie auf den Tisch.