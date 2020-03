Die Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss mit Carmila Souza-Ribero in der Titelpartie erlebt am DNT ihre Premiere.

Weimar. Sie freut sich auf ihre dritte Strauss-Oper: Carmila Souza-Ribero singt und spielt die Titelpartie in „Ariadne auf Naxos“ am DNT.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine große stimmliche Herausforderung

Im Großen Haus des DNT Weimar hebt sich am Samstag, 7. März, 19.30 Uhr, der Vorhang für die Premiere der Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss. In der Titelrolle ist Carmila Souza-Ribero zu erleben. Wir sprachen mit der in Brasilien geborenen Sopranistin, die seit Februar 2018 zum Musiktheater-Ensemble des DNT gehört und hier bereits viele tragende Partien wie die Elisabeth im „Tannhäuser“, Amelia in „Un Ballo in Maschera“ und die Tosca gesungen hat, über die Partie der Ariadne.

Wie fühlen Sie sich so kurz vor der Premiere? Ich fühle mich gut, wenn auch bisschen müde. Hinter uns liegt eine intensive Probenzeit mit dem Regisseur Martin G. Berger. Es war mit allen Beteiligten eine großartige Zusammenarbeit. Jetzt freue ich mich sehr auf die Premiere und bin gespannt, wie unsere Inszenierung beim Publikum ankommen wird. Haben Sie die Ariadne schon einmal gesungen? Nein, es ist mein Rollendebüt, aber meine dritte Strauss-Partie. Die erste war 2014 am Theater Meiningen die Feldmarschallin. Danach habe ich die Gräfin in „Capriccio“ gesungen, eine seltener gespielte Oper von Strauss, aber ein sehr intelligentes Werk. Welche besonderen Anforderungen stellt die Partie an Ihre Stimme? Die Partie vereint zwei Charaktere: Im Vorspiel bin ich die Primadonna, eine wahre Diva, die dann im zweiten Teil die Opernfigur Ariadne gestaltet. Es ist eine große stimmliche Herausforderung, sie reicht von ganz tiefen bis in die höchsten Lagen. Aber Strauss hat das sehr klug komponiert, er gibt der Stimme Zeit sich zu entwickeln, sich langsam aufzubauen bis zum großen dramatischen Finale im Duett mit Bacchus. Er kannte die weibliche Stimme sehr gut, denn er war ja selbst mit einer Sängerin verheiratet, der Sopranistin Pauline de Ahna. Wie haben Sie sich auf die Partie vorbereitet? Ich habe vor etwas mehr als einem Jahr begonnen, die Partie zu studieren. Unterstützt wurde ich dabei von meiner großartigen Lehrerin Nadine Secunde, die selbst eine sehr erfahrene Ariadne ist. Die Partie erfordert einen besonderen Gesangsstil und eine präzise Artikulation. Beides habe ich mit ihr verfeinert. Worauf kann das Publikum sich einstellen? Auf einen opulenten Opernabend. Man kann in schönen Stimmen und satten spätromantischen Orchesterklängen schwelgen. Wir haben eine fantastische Besetzung, und die Staatskapelle spielt dieses Werk ihres einstigen Kapellmeisters unter der Leitung von Dominik Beykirch mit ganz besonderer Hingabe. Und es ist eine wirklich unterhaltsame, sehr lebendige und einfallsreiche Inszenierung. Das Libretto von Hugo von Hofmannsthal sieht die gleichzeitige Aufführung der tragischen Oper „Ariadne auf Naxos“ und der derben Tanzposse „Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber“ vor. Wie nah kommen sich Tragödie und Komödie? Sehr nah. Eigentlich vermischen sie sich sogar. Genauso wie im realen Leben. Es gibt nicht nur ein Entweder-Oder. Es sind immer zwei Seiten einer Medaille. Lachen und Weinen liegen stets eng beieinander. Es geht in der Oper vor allem um Einsamkeit. Nicht nur Ariadne, auch Zerbinetta leidet darunter, doch sie geht anders damit um. Einsamkeit, Verlassen-Werden - das haben wir doch alle schon einmal erlebt. Welche Bedeutung hat die Partie der Ariadne für Sie im Vergleich zu Ihren anderen Partien? Alle sind für mich gleich wichtig. Da gibt es kein mehr oder weniger. Wenn man sich in einer Rolle verliert, entdeckt man ihre Schönheit. Je mehr ich mir eine Partie erschließe, desto farbenreicher wird sie. Das geschieht einerseits über die Musik, aber auch in der szenischen Arbeit mit dem Regisseur und im Austausch mit dem Dirigenten, und nicht zuletzt durch meine persönliche Sicht auf die Figur. Der Faden der Ariadne ist sprichwörtlich. Welche Rolle spielt er in der Inszenierung? Bei Strauss spielt er eigentlich keine Rolle. Die Handlung setzt in der Oper ja erst ein, wenn Theseus den Stier Minotaurus besiegt und die Insel ohne Ariadne wieder verlassen hat. Sie versinkt darüber in tiefer Trauer und sehnt sich nach dem Tod. Aber in unserer Inszenierung erzählen wir diese Vorgeschichte. Zur Premiere wie zu den weiteren Aufführungen soll es im ganzen Haus Überraschungen geben. Ohne schon jetzt zu viel verraten zu wollen, was ist damit gemeint? Man kann die Inszenierung in verschiedenen Varianten erleben. Wer „Ariadne“ von Anfang bis Ende hören will, sollte sich beim Kauf der Karte für den Saal entscheiden. Parallel dazu bekommt ein Teil des Publikums nach der Pause im Foyer und Wandelgang eine Art Stück im Stück geboten. Der Regisseur lässt hier einige Figuren aus der Oper auftreten. Sie entführen in die Entstehungszeit des Werks und kommentieren das Geschehen auf der Bühne, das von dort live, allerdings ohne Ton übertragen wird. Nach etwa einer viertel Stunde erleben dann alle Zuschauer den Fortgang der Handlung wieder gemeinsam im Großen Haus. Es lohnt sich also auch deshalb, die Aufführung mehrfach zu besuchen. Für die Premiere sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Weitere Vorstellungen: 13. und 29. März, 11. und 18. April, 2. und 24. Mai, 7. und 18. Juni