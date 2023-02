Eine Kuhherde begeistert die kleinste Narrhalla im Weimarer Land

Hayn. Närrisches Bergvolk im Weimarer Land: Wie der Hayner Karnevalverein sein 55-jähriges Bestehen nachfeiert.

„5 x 11 ist unsre Zahl: Wir feiern weiter Karneval“ – in diesem Motto hat der Hayner Karneval gleich zwei Botschaften versteckt. An der Zweiten hatte ohnehin kaum jemand Zweifel, der das närrische Bergvolk kennt.

Im Februar 2020 ließ es Hayn letztmals in seiner kleinen Narrhalla öffentlich krachen. Doch der Verein mit inzwischen 45 Mitgliedern hat die C-Jahre überstanden. Niemand ging mangels Interesse, versichert Präsidentin Katrin Schreiber. Im Gegenteil: Gleich vier der jungen Damen aus Garde und Showtanzgruppe haben inzwischen das 18. Lebensjahr vollendet und sind in den Verein eingetreten.

Der närrische Pfarrer von Hayn und Wahrheit im Wein

Die andere Botschaft (5 x 11) ist dagegen etwas versteckt. Denn der HKV hatte 2021 seinen 55. Geburtstag. Die Schnapszahl ist für Karnevalisten wichtiger als ein runder Geburtstag. „Deshalb lassen wir uns den auch nicht nehmen“, sagt die Präsidentin bestimmt. „Wir feiern eben 55+1“, ruft sie in den Saal und bekommt das mit einem „HKV, helau!“ bestätigt. Ausgerechnet den Dorfpfarrer bemühte der HKV, um schon zur ersten seiner fünf närrischen Veranstaltungen die Stimmung in der 135-Seelen-Gemeinde zu beschreiben: „In vino vino veritas, drum hebt die Stimmung und das Glas. Stimmt alle froh mit ein, es ist Karneval in Hayn!“ An Stelle von Pfarrer Christian Dietrich steigt dazu allerdings erneut Axel Görbing in die altehrwürdige Ziegenkanzel.

Im Saal findet das Anklang. An diesem ersten Saisonabend haben sich närrische Abordnungen aus Hohenfelden und Warza auf den Weg nach Hayn gemacht, bevor sie in der Saison auf den eigenen Bühnen gefragt sind. Auch für Sponsoren gibt es nach der Zwangspause wieder Orden. Der wichtigste Förderer steht allerdings auf der Bühne: Fressnapf-Betreiber Nick Schenk.

Was der HKV mit den Sponsormitteln (und der Prämie von Sparkassen-Vereinsvoting) anfängt, das ist ebenfalls auf der Bühne zu sehen. Jeder Programmteil wurde mit prächtigen Kostümen ausgestattet. Aus eigener Fertigung und von Schneider Lavin aus Linderbach. Zuletzt zauberte er noch in Windeseile neue Jacken für den Elferrat.

Oh, Schneewittchen! - Das Männerballett mit weiblicher Verstärkung beim Hayner Karneval. Foto: Michael Baar

Die meisten Kostüme brauchte die finale Hitparade. Immerhin schickte Moderatorin Laura Klink die Dorfrocker und Mickie Krause, die EAV-Draufgänger und Flugkapitän Julian Sommer, die Flippers und Matze Knop sowie Tim Toupet in die Charts.

Neu eingekleidet kamen zuvor die Kinder als kleine Hexen, die Midis mit „Viva Espana“, die Garde für den Gardetanz, das Showballett für „Monster“ und das strahlende Tanzmariechen Nina Hildebrand mit ihrem Solo auf die Bühne. Stilsicher in ihren Kostümen blieben derweil die Programm-Evergreens Familie Löffelschnitzer (Gabi Jahn und Brigitte Menge) sowie Traudl und Lieschen (Katrin Schreiber und Ramona Seyfarth). Die meisten Lacher – schon für die Kostümierung – bekam das Mixballett. Als aufgeblasene Kuhherde freute es sich über „Ein Bett im Kornfeld“. Das Männerballett zog für „Schneewittchen und die 7 Zwerge“ sogar mit Mephisto auf die Bühne. Es brauchte dafür allerdings eine Frau als Verstärkung.