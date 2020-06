Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Eine spannende und sehr komplexe Aufgabe“

Hans-Georg Wegner, seit 2013 Operndirektor am DNT, wird Generalintendant und damit künstlerischer Leiter des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin. In der Nachfolge von Lars Tietje übernimmt er gemeinsam mit Christian Schwandt, der ihm als Kaufmännischer Geschäftsführer zur Seite steht, ab Beginn der Spielzeit 2021/2022 die Leitung des Hauses. Das neue Führungsduo wurde am Mittwoch von Kulturministerin Bettina Martin vorgestellt, nachdem die Gesellschafterversammlung am Morgen den beiden Personalentscheidungen zugestimmt hat.

„Hans-Georg Wegner gehört seit sieben Jahren zum Leitungsteam in Weimar. Wir haben die ganze Zeit aufs Engste und vertrauensvoll zusammengearbeitet und ich schätze besonders seine Offenheit, seine fachliche Kompetenz, aber auch seine kulturpolitische Umsicht“, betont DNT-Generalintendant Hasko Weber. „Insofern ist es natürlich schade, dass uns Hans-Georg Wegner verlassen wird. Aber am Staatstheater in Schwerin erwartet ihn eine spannende und sehr komplexe Aufgabe. Dafür wünsche ich ihm einen zugewandten und verbindenden Start mit Christian Schwandt und den Kollegen am Staatstheater Schwerin.“

Hans-Georg Wegner (51) leitet seit der Spielzeit 2013/2014 als Operndirektor das Musiktheater des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar. Berufliche Stationen davor waren unter anderem das Theater Bremen, wo er ab 2007 die Position des Chefdramaturgen sowie von 2010 bis 2012 die Leitung des Musiktheaters und die Künstlerische Geschäftsführung übernahm, und die Sächsische Staatsoper Dresden, wo er ab 2000 als Dramaturg, ab 2004 als stellvertretender Chefdramaturg arbeitete. Er verantwortete zahlreiche Uraufführungen und Wiederentdeckungen - so in jüngster Zeit am DNT die Uraufführung der Oper „The Circle“ von Ludger Vollmer nach dem Bestseller von Dave Eggers und die Oper „Lanzelot“ von Paul Dessau in der Regie von Peter Konwitschny. Daneben hatte Wegner Lehraufträge an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und an der Hochschule für Künste Bremen inne, und gibt zudem seit mehreren Jahren auch an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar sein Wissen und seine Begeisterung für das Musiktheater an Studierende weiter.