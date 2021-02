Weimar. Taubach und Tröbsdorf waren am Samstag die ersten Weimarer Ortsteile, in denen die Abgabe der kostenlosen Masken in Eigenregie startete.

Punkt neun Uhr standen die ersten Bürger vor der Tür des Vereinshauses in Taubach. „Ich freue mich sehr, dass die Verteilung der Schutzmasken vor Ort erfolgt und die Bürger dafür nicht extra nach außerhalb fahren müssen“, sagt Ortschaftsrätin Sybill Hecht. Christine Kettnaker, ebenfalls Mitglied des Ortschaftsrates, verteilte die Masken. 1023 FFP2-Masken und 3069 OP-Masken lagen bereit. Nach Auskunft von Ortsteilbürgermeister Thoralf Canis kamen 190 Bürger, um sich Schutzmasken abzuholen. Manche nahmen nicht nur für ihre Familie, sondern gleich auch Masken für Nachbarn mit, die nicht selbst kommen konnten. Weitere Abholtermine gibt es in Taubach Montag bis Freitag, 15. bis 19. Februar, von 16 bis 18 Uhr, sowie Montag und Dienstag zusätzlich von 9 bis 11 Uhr.

Mehr als 3000 OP-Masken und 1200 FFP2-Masken waren auch in Tröbsdorf zu verteilen. „Nur freundliche Leute mit ganz viel Verständnis“, registrierte Ortsteilbürgermeister Matthias Hopf. Und ganz nebenbei machte er auch ein wenig Werbung für den „Ortsteilkurier“, den seit knapp zwei Jahren existierenden E-Mail-Verteiler des Ortsteils (ortsteil-troebsdorf@stadtweimar.de). Für Matthias Hopf ist es eine gute Kommunikationsplattform, um die Bürger schnell und unkompliziert zu informieren, zum Beispiel über die Verteilung der kostenlosen Masken. Wem es derzeit nicht möglich ist, sein Haus zu verlassen, kann sich per Mail melden. Dann würde der Ortsteilrat die Masken auch nach Hause bringen. „Ich finde, das ist eine Super-Aktion, richtig und wichtig“, konstatiert Matthias Hopf.

Schöner Nebeneffekt: Man komme miteinander ins Gespräch, so dass er als Ortsteilbürgermeister auch erfahre, wo den Bürgern besonders der Schuh drückt. Wer am Samstag in Tröbsdorf nicht zur Ausgabe in den Versammlungssaal Am Teichdamme 11 kommen konnte, kann seine Masken zu den Bürozeiten des Ortsvereins abholen (Do 16-19 Uhr, Fr 11-14 Uhr). Sollten am Ende Masken übrig bleiben, werden sie der ortsansässigen Einrichtung der Lebenshilfe gespendet.

Wie Legefelds Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel informiert, werden die kostenlosen Masken dort am Samstag, 14 bis 18 Uhr, im Bürger-/Vereinshaus (Alte Schule), Hauptstraße 18, verteilt. Im kleinen Holzdorf wird Ortsteilrat Thomas Bán die Masken in die Briefkästen verteilen.