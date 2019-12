Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine teure Überraschung für Vater und Sohn

Dieses Weihnachtsfest wird ein 16-Jähriger aus Lengefeld wohl nicht vergessen. In der Nacht von Heiligabend zum ersten Weihnachtsfeiertag stand die Polizei plötzlich vor der Tür. Sie war zu einem Verkehrsunfall in Lengefeld gerufen worden, nachdem Zeugen gesehen hatten, wie ein Dacia in der Straße Unter den Kastanien gegen einen Zaun stieß, als er zu wenden versuchte. Das Fahrzeug verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Aber der Halter war schnell ausgemacht. An der Adresse fanden sich das Fahrzeug und eine Erklärung für den Unfall: Der 16-jährige Sohn des Fahrzeughalters hatte sich den Pkw für eine Spritztour „ausgeborgt“ und den Unfall verursacht. Konsequenz: Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, unbefugten Gebrauchs eines Kfz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.