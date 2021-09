Eine Woche Spiel und Spaß für junge Weimarer

Weimar. Rotkreuz-Ferienspiele für fünf- bis zwölfjährige Kinder waren in diesem Jahr komplett ausgebucht.

Komplett ausgebucht waren die diesjährigen Rotkreuz-Ferienspiele des DRK-Kreisverbandes und eine tolle Abwechslung für bis zu 50 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren.

Bereits zum sechsten Mal hatte der Verband unter dem Motto „Lachen – Spielen – Lernen – Spaß – Interkulturell – Integrativ – Für alle offen“ zu seiner Feriengestaltung eingeladen. „Dabei liegt dem Deutschen Roten Kreuz besonders am Herzen, für alle offen zu sein.

Auch in den vergangenen Jahren gab es mit den integrativen und interkulturellen Ferienspielen eine Begegnungsstätte zwischen Weimarer Schulkindern und Kindern von Flüchtlingen und Asylbewerbern“, betonte der Vorstandsvorsitzende Holger Welz.

Freilichtmuseum und Ausflug zu den Alpakas sind Höhepunkte gewesen

Zu den Höhepunkten in diesem Jahr zählten Besuche im Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden mit seiner Geschichte zum Anfassen, Schwimmen und Planschen im Freibad Weimar, ein Ausflug zu Alpakas der Stiftung Finneck, Spiele auf dem Gelände mit Hüpfburg, Kegelbahn oder Kinderbaustelle. Zudem erlebten die Kinder die Rettungshundestaffel in Aktion, bekamen Wissen und Witziges von DRK-Zahnärzten vermittelt und genossen ferner eine Übernachtung samt Grillen und Filmabend in der Jugendherberge „Maxim Gorki”.

Um möglichst allen Kindern die Teilnahme an den Rotkreuz-Ferienspielen zu ermöglichen, liegt der Preis für das Wochenticket bei 25 Euro, erläuterte der DRK-Vorstandsvorsitzende. Für Empfänger von Grundsicherungsleistungen betrage der Unkostenbeitrag zudem nur 15 Euro – samt Verpflegung vom gesunden Frühstück an bis hin zu einer Übernachtung am Donnerstag. Auch über den Tag standen natürlich stets Speisen und Getränke für die Kinder bereit.

„Wir sind sehr froh, die Ferienspiele wieder anbieten zu können, nachdem wir letztes Jahr pandemiebedingt aussetzen mussten“, sagte Holger Welz. Selbst das Wetter habe mitgespielt, sodass auch der Freibad-Besuch stattfinden konnte.