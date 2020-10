„Eine zweite Chance, sich familiär mehr zu engagieren“

Der Arzt Thomas Rusche (62), Kinderkardiologe und Neonatologe, verabschiedete sich nach 21 Jahren als Chefarzt der Kinderklinik am Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar. Wir fragten ihn nach den Hintergründen.

Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen?

Da gab es zum einen gesundheitliche Gründe. Zum anderen ist es eine Entscheidung für die Familie. Ich habe vier Enkel, im Frühjahr wird das fünfte erwartet. Bei unseren eigenen Kindern fehlte mir oft die Zeit, war ich im Dienst, auf Fortbildungen, Seminaren. Als sie klein waren, hatte ich wenig Zeit für sie. Jetzt habe ich eine zweite Chance, mich familiär mehr zu engagieren als es damals beruflich möglich war. Ein dritter Punkt ist, dass sich das medizinische Wissen alle 5 Jahre verdoppelt und es demnach nach 21 Jahren Zeit ist, den Weg freizumachen für Jüngere.

Aber so ganz verabschieden Sie sich ja noch nicht ...

... für drei Jahre werde ich in Teilzeit als Oberarzt in der Kinderkardiologie und Neonatologie weiter in der Kinderklinik arbeiten und an der ambulanten Versorgung teilnehmen. Außerdem beteilige ich mich an der neonatologischen Rufbereitschaft

Was bleibt Ihnen aus Ihrer Chefarzttätigkeit besonders im Gedächtnis?

Dies sind Einzelschicksale schwer erkrankter Kinder. Besonders diese erfordern ein maximales Engagement des gesamten Teams. Zu den Kindern und ihren Eltern entsteht häufig eine enge Bindung. Vor einigen Wochen kam ein ehemaliges Frühgeborenes zu mir und zeigte stolz sein Abiturzeugnis.

In der Kinderklinik wurden auch schwer kranke Patienten aus Kriegs- und Risikogebieten betreut. Wie kam es dazu?

Die Kinder wurden uns vom Friedensdorf international e.V. vermittelt. Die arbeiten weltweit in Krisengebieten, zum Beispiel in Angola, Afghanistan und anderen. Kinder, die im heimischen Gesundheitssystem nicht adäquat versorgt werden können, werden nach Deutschland gebracht und entsprechend ihrer Erkrankung auf verschiedene Kliniken verteilt. Entscheidend dabei ist, chirurgische Partner im Team zu wissen, die Erfahrungen auf dem Gebiet der Tropenchirurgie haben. Die Kinder sind oft Monate von zu Hause weg, ohne Kontakt zur Heimat, zu den Eltern. Das bedeutet für alle an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Engagement.

Neben der schon lange bestehenden psychosomatischen Kinder-/Jugendstation haben Sie an der Weimarer Kinderklinik einen Funktionsbereich für Eltern-Kind-Psychosomatik etabliert. Worum geht es ?

Es soll frühzeitige Hilfe für Säuglinge und Kleinkinder mit psychischen Störungen geleistet werden, für Kinder mit Fütterstörungen, Schlafstörungen oder Schreikinder. Auch psychiatrisch kranke Eltern müssen professionell unterstützt werden, damit sich ihre Kinder normal entwickeln können. Da ist noch unglaublich viel zu tun. Wir haben auf unserer Station jetzt eine WG für fünf Patienten und deren Bezugsperson eingerichtet. Große Bedeutung hat dabei die Zusammenarbeit mit unseren Erwachsenen-Psychiatern.

Wie haben Sie an der Kinderklinik die Corona-Zeit erlebt?

Ich glaube, dass die „Corona-Zeit“ noch nicht vorbei ist. Ein wesentlicher Effekt des Lockdowns war, dass sich durch Schließung von Kitas und Schulen so gut wie gar keine saisonale Infektionskrankheiten ausbreiten konnten. Wir haben also deutlich weniger Kinder mit Influenza oder infektiöser Gastroenteritis betreut. Die Schulferien – also der jährlich wiederkehrende Lockdown – sollten eigentlich in die Hauptgrippezeit verlegt werden, um die Ansteckungswellen zu bremsen.

Wir haben gehört, dass Sie demnächst eine Fotoausstellung planen. Was hat es damit auf sich?

Für Fotografie interessiere ich mich schon lange. Seit 2017 besuche ich in Eisenach und Erfurt Fotokurse. In der Fotoausstellung, die ab 28. November in der Herderkirche zu sehen sein wird, werden Bilder von Edson zu sehen sein. Er kam über die oben genannte Zusammenarbeit mit dem Friedensdorf zu uns. Edson leidet unter einer schwerwiegenden chronischen Knochenentzündung. Den 9-monatigen Aufenthalt mit seinem Leiden, aber auch mit seiner Zuversicht habe ich fotografisch begleitet. Im August konnte er nach zahlreichen Operationen das Klinikum verlassen und wird im November seine Eltern wiedersehen. Die Fotografien sind ihm und allen Menschen gewidmet, die solche Behandlungen möglich machen.