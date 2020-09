Einer der politischsten Bühnenkünstler unserer Zeit in Weimar

Einer der Künstler, mit denen sich das Kunstfest Weimar zu einer längerfristigen Zusammenarbeit auch für die kommenden Jahre verabredet hat, ist der Berliner Autor und Regisseur Falk Richter. 2018 wurde er für seine Hamburger Jelinek-Uraufführung „Am Königsweg“ in der wichtigen Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute zum „Regisseur des Jahres“ im deutschsprachigen Raum gewählt. Richter steht geradezu beispielhaft für den interdisziplinären und unmittelbar politischen Anspruch des Kunstfestes.

Im vergangenen Jahr war Richter mit seinem gefeierten Bühnen-Essays „I am Europe“ vom Nationaltheater Straßburg im DNT Weimar zu Gast. Gemeinsam mit dem israelischen Choreografen Nir de Volff hatte er die Europafragen aus Sicht der jungen Generation am Rande des Kontinents verhandelt.

In diesem Jahr steuerte er durch die Uraufführung seines eigenen Textes „Five deleted messages“ mit „Känguru Chroniken“-Star Dimitrij Schaad eines der beiden vielbeachteten und in weiten Teilen der Presse umjubelten Eröffnungsprojekte bei. Am kommenden Donnerstag wird die Arbeit ein letztes Mal in der Alten Feuerwache vor ausverkauftem Haus zu sehen sein. Zuvor ist Falk Richter am selben Abend erstmals persönlich in Weimar zu erleben. Um 19 Uhr wird er im DNT gemeinsam mit der Weimarer Schauspieler-Legende Thomas Thieme einige seiner wirkmächtigen Texte lesen. In „Unter Eis“ geht es um eine scharfe Analyse von Sprache und Ideologie, die die gesamte Existenz erfasst und nach den Auswirkungen eines technokratischen Denkens fragt. In „Safe Places“ geht es um die Frage, wohin wir mit Europa steuern und welche Lebensbedingungen wir uns dabei schaffen. Außerdem werden die beiden Künstler an ein Gespräch anknüpfen, das von der Berliner Zeitschrift Theater der Zeit vor zwei Jahren initiiert und dokumentiert worden war: Unter dem Thieme-Zitat „Wahrscheinlich wollte ich Marlon Brando werden“ als Titel, wollen sie den Gesprächsfaden aufnehmen, fortspinnen und auf aktuelle politische Ereignisse – auch in Thüringen – eingehen.

Der Autor ist der Künstlerische Leiter des Festivals.