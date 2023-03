Einfach, wenn man’s weiß

Jens Lehnert über Weimars neues Regenrückhaltebecken.

Manchmal braucht es einen Peter Lustig oder Armin Maiwald, der Kompliziertes einfach erklärt. Am Regenrückhalt schlüpfte Planer Marcus Lopp in die Rolle und erläuterte, wie die Anlage funktioniert.

Den Knotenpunkt, an dem Weimars Schmutz- und Regenwasser zusammenfließt, passieren bei Trockenheit rund 150 Liter in der Sekunde. Die Dimension der Kläranlage verkraftet einen Durchfluss von 500 Litern pro Sekunde. Häufig regne es aber intensiver. Um den Betrieb der Kläranlage dennoch zu gewährleisten, sei bisher der Zufluss gedrosselt worden. Das Mischwasser staute sich im Kanal zurück und floss ungeklärt über wilde Auslässe in die Ilm. Diese Praxis untersagt jedoch europäisches Wasserrecht.

Die Kammern des Regenrückhaltes, die 6000 Kubikmeter fassen, können das Wasser nun speichern und langsam zur Kläranlage abgeben. Statistisch regne es jedoch einmal pro Jahr so heftig, dass selbst das neue Bauwerk überfordert sei. Dann laufe das Wasser wie gehabt in die Ilm. Der Schmutz darin sei ob des vielen Regens aber so verdünnt, dass die EU darüber hinweg sieht. Klingt komisch, ist aber so.

