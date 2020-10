Einfluss von Beethoven auf Liszt

Das Beethoven-Jahr geht auch an der Deutschen Liszt-Gesellschaft nicht spurlos vorüber. Bei ihren 38. Weimarer Liszt-Tagen vom 22. bis 25. Oktober wird in einem Geburtstagskonzert und zwei Gesprächskonzerten dem Einfluss Beethovens auf das Schaffen Franz Liszts nachgegangen. „Eine Beziehungssuche im 250. Geburtsjahr von Ludwig van Beethoven“ lautet das Motto der Liszt-Tage, die ihren Auftakt in „Liszts Geburtstagskonzert“ finden, einer Gemeinschaftsveranstaltung des Liszt-Zentrums der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und der Deutschen Liszt-Gesellschaft. Begrüßt wird das Publikum beim Konzert am Donnerstag, 22. Oktober, um 16 Uhr im Festsaal Fürstenhaus anlässlich des 209. Geburtstag Franz Liszts von Hochschulpräsident Christoph Stölzl und Liszt-Gesellschafts-Präsident Albrecht von Massow. Christine Siegert, Leiterin des Beethoven-Archivs in Bonn, hält die Festrede. Weiter gehen die 38. Weimarer Liszt-Tage am Samstag, 24. Oktober, mit der Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung der Liszt-Gesellschaft, bevor sich um 17 und 18.30 Uhr im Saal Am Palais Gesprächskonzerte anschließen.