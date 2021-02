Eingang der Uni-Bibliothek wird temporär verlegt

Weimar. In der Universitätsbibliothek der Weimarer Bauhaus-Uni beginnen die Umbaumaßnahmen. Die Ausleihe zieht vorübergehend in die Limona.

Aufgrund anstehender Umbauarbeiten im Ausleihbereich und im Bibliotheksfoyer zwischen dem 22. Februar und dem 1. April zieht die Ausleihe der Universitätsbibliothek vorübergehend in die Limona. Aus diesem Grund schließt die Bibliothek am Freitag, 19. Februar, bereits um 12 Uhr. Wie die Bibliotheksleitung weiter mitteilt bietet die Uni-Bibliothek ab Montag, 22. Februar, den derzeit geltenden pandemiebedingten „Basisbetrieb“ jeweils montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr in der Limona an. Der Eingang zum Limona-Gebäude wird von der Schützengasse aus gewährleistet. Nähere Informationen zum Umbau und zum Basisbetrieb finden sich auf der Homepage der Universitätsbibliothek. Vom 6. April an soll die Bibliothek dann wieder über den umgestalteten Eingangsbereich im Neubau öffnen.