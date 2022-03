Einladung zum Filmabend im Mon Ami

Weimar. In das Kino Mon Ami in Weimar lädt der Landesverband Bündnis 90/Die Grünen anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März um 19 Uhr ein.

Zu einem Filmabend ins Mon Ami in Weimar ein lädt der Landesverband Bündnis 90/Die Grünen anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März um 19 Uhr ein. Gezeigt wird der Film „Woman“, in dem 2.000 Frauen aus 50 Ländern ihre Geschichte erzählen. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für den Verein Ukrainischer Landsleute in Thüringen gebeten. Im Anschluss an die Filmvorführung wird es eine Diskussionsrunde geben. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter: info@gruene-thueringen.de.