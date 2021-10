Einmalige Lebensleistung für die Feuerwehr: Apoldaer wird ausgezeichnet

Apolda. Ein Oberroßlaer Kamerad wird für eine einmalige Lebensleistung bei der Feuerwehr in Apolda geehrt.

Für eine einmalige Lebensleistung bei der Freiwilligen Feuerwehr in Apolda beziehungsweise seiner Stadtteilwehr ist der Oberroßlaer Fritz Werner unlängst vom Kreis ausgezeichnet worden. Für 70 Jahre Mitgliedschaft erhielt er das so genannte Große Brandschutz-Ehrenzeichen am Bande, Stufe 2.

Zur Auszeichnungsveranstaltung des Floriansältesten in Apolda gratulierten unter anderem die Beigeordnete des Weimarer Landes, Jacqueline Schwikal, der scheidende Kreisbrandinspektor Steffen Schirmer sowie Jörg Schneider, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands.