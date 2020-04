Einschränkung in Uni-Bibliothek

In der seit dem 21. April wieder geöffneten Uni-Bibliothek bleibt es bei Einschränkungen: Die Ausleihe und Rückgabe von Büchern und DVDs ist weiter nur für Uni-Angehörige möglich und dies zunächst im Stammhaus montags bis freitags 10 bis 14 Uhr sowie in der Zweigbibliothek für Baustoffe und Naturwissenschaften dienstags und donnerstags 10 bis 12 Uhr. Bestellungen aus dem gesamten Medienbestand der Bibliothek müssen zuvor über den Online-Katalog (OPAC) oder über den Discovery Service (BibSearch) ausgelöst werden. Auskünfte und Beratung gibt es nur per E-Mail unter info@ ub.uni-weimar.de oder telefonisch 03643/582810 statt, teilte die Bibliothek mit.