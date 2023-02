Einstiges Kind aus Tschernobyl sucht im Weimarer Land damalige Gasteltern

Weimar/Apolda. Stanislav Vysotskyi war in den 1990er-Jahren im Weimarer Land zur Erholung bei Gasteltern, die er gern wiedersehen würde. Zwei Autos könnten der Schlüssel zum Erfolg sein. Wie Sie bei der Suche mithelfen können.

Kann Rosemarie Lencer dem gebürtigen Kiewer Stanislav Vysotskyi dabei helfen, einen großen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen? Über Vermittlung unserer Zeitung hilft die Troistedterin, die sich lange Zeit im Weimarer Tschernobyl-Verein engagiert hat, dem jungen Mann bei der Suche nach seinen damaligen Gasteltern.

Rückblick: Seit 1990 haben zunächst über private Initiativen und dann über den Tschernobyl-Verein Tausende Kinder aus der Region der Reaktorkatastrophe in der Ukraine vom 26. April 1986 Weimar und das Weimarer Land besucht, um sich hier von den Folgen des Super-GAU zu erholen. Jeweils für vier Wochen waren sie beispielsweise in der Weimarer Jugendherberge am Ettersberg untergebracht, aber ebenso in Niedersynderstedt, in der Apoldaer Lessingstraße oder in Mattstedt. Dort lebten die Gruppen unter der Woche zusammen unter einem Dach, unternahmen gemeinsam Ausflüge oder wurden von Rosemarie Lencer medizinisch betreut.

Eines der Kinder war Stanislav Vysotskyi. Und er ist nach dem Wissen von Rosemarie Lencer das erste damalige Tschernobyl-Kind, das sich aktiv auf die Suche nach seinen Gasteltern begeben hat. Diese Gasteltern nahmen die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer von Freitagnachmittag bis Sonntag auf. Meistens waren es zwei Kinder, die sie mit zu sich nach Hause genommen und wiederum zu Ausflügen mitgenommen haben.

Ferngesteuertes Auto als Abschiedsgeschenk

Angesichts dessen, dass Rosemarie Lencer und Stanislav Vysotskyi die Zeit eingrenzen konnten, wann er als Junge hier war, nämlich vermutlich 1993 oder 1994, müsste er unter der Woche in Apolda untergebracht gewesen sein. Beim Termin vor Ort konnte er sich allerdings beim Anblick des Hauses nicht mehr an dieses erinnern. Überhaupt muss die Zeit in der Fremde für die Kinder sehr aufregend gewesen sein. Denn viele Dinge hat Stanislav Vysotskyi wohl auch angesichts der vielen neuen Eindrücke, die auf den damals etwa Zehnjährigen eingeprasselt sind, schlichtweg vergessen.

Wie die Gasteltern und sein bester Freund hießen, ist ihm entfallen. Aber Stanislav Vysotskyi kann sich genau erinnern, dass die Gasteltern sie stets in einem roten Toyota abgeholt haben. Und auch an das Abschiedsgeschenk, das ihn total überwältigt hat: ein ferngesteuertes Auto.

Aus dem kleinen Stani aus Kiew ist ein erwachsener Mann geworden, der seit acht Jahren in Berlin lebt. Er arbeitet unter dem Künstlernamen „The Juggler“ als Artist und ist noch bis Ende März am Krystallpalast Varieté in Leipzig engagiert. Danach wechselt der sehr erfolgreiche Meister-Jongleur mit dem Show-Programm „Multiversum“ an das Varieté-Theater Kaiserpalais Bad Oeynhausen. Zu gern, sagte Stanislav Vysotskyi, würde er seine damaligen Gasteltern (erneut) kennenlernen, sich persönlich bei ihnen bedanken und eventuell zu einer Vorstellung einladen.

Kontakt aufnehmen können alle, die bei der Suche behilflich sein können, unter stanislav.vysotskyi@gmail.com oder unter der Telefonnummer 0179/8700243. Nur nicht abends anrufen. Da steht meistens auf der Bühne und hat keine Zeit, um Anrufe entgegen zu nehmen. Ein Hand frei hätte er dafür hingegen schon, denn der mehrfach preisgekrönte Artist jongliert mit den Füßen.