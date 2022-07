Eintritt sparen beim Museumsbesuch in Weimar

Weimar. Beim Besuch des Museums Neues Weimar und des Bauhaus-Museum können Gäste ab sofort Eintritt sparen. Die Aktion läuft noch bis 12. September 2022.

Ab sofort können Gäste das Museum Neues Weimar und das Bauhaus-Museum für 12 anstatt für 20 Euro erleben. Beginnend im Museum Neues Weimar erhalten sie Einblicke in die Kunst der frühen Moderne von der Weimarer Malerschule bis zu Henry van de Velde bevor anschließend das Bauhaus-Museum Weimar, das Nietzsche-Archiv, das Haus Am Horn sowie das Haus Hohe Pappeln besucht werden kann. Das Kombi-Ticket ist in allen Häusern der Moderne und in der Tourist-Information Weimar erhältlich. Interessierte, die bereits ein Ticket für den Rokokosaal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek haben, können gegen einen Aufpreis von einem Euro pro Person zusätzlich die neue Ausstellung „Cranachs Bilderfluten“ besuchen und dabei bis zu 5 € sparen. Die Aktion läuft noch bis 12. September 2022.