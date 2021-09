Ein Bild von den Bauarbeiten: Auch dieser Pavillon am Grillplatz schmückt das neue Sport- und Freizeitgelände in Ettersburg.

Einweihung des Freizeitgeländes in Ettersburg

Ettersburg. Die Gemeinde eröffnet am Weltkindertag ihr neues Sport- und Freizeitgelände am westlichen Dorfrand.

Zum Weltkindertag weiht die Gemeinde Ettersburg ihr Sport- und Freizeitgelände an der Hottelstedter Straße offiziell ein. Am Montag, 20. September, können Neugierige ab 10 Uhr am westlichen Ortsausgang unter anderem den 160 Meter langen Barfußpfad, die große Spiel- und Sportfläche sowie diverse Stationen mit Angeboten zum Mitmachen nutzen. Für das leibliche Wohl ist mit Gebratenem und Getränken, Kaffee, Kuchen und vielem mehr gesorgt.

