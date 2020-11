Einwohner-Antrag zur Biogas-Anlage Nohra widerspricht dem Gesetz

Der Gemeinderat der neu gebildeten Landgemeinde Grammetal ist nicht das geeignete Instrument für ihr Anliegen: Diese Erkenntnis nahm am Mittwochabend eine Gruppe Nohraer Bürger mit nach Hause, die sich gegen die Geruchsbelästigungen der Biogasanlage in ihrem Dorf zur Wehr setzen will. „Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns grundsätzlich für einen geruchsfreien Betrieb der Anlage einsetzen“, versicherte Bürgermeister Roland Bodechtel (CDU) gleich zu Beginn der Ratssitzung im Saal der Hopfgartener Gaststätte „Zur Weintraube“. Es galt jedoch, über einen Einwohner-Antrag zu befinden, der den Entzug des gemeindlichen Einvernehmens für die Anlage durch den Gemeinderat forderte – und das, so Bodechtel, sei nach Gesetzeslage nicht möglich.

Die Beschlussvorlage zum Thema lautete denn auch von vornherein, dass der Einwohnerantrag unzulässig sei. „Ein einmal erteiltes Einvernehmen kann nach Fristablauf nicht zurückgenommen werden“, heißt es in der Begründung dazu. Die in diesem Fall zuständige Immissionsschutzbehörde habe zwei Mal, 2011 und 2018, das Einvernehmen der Gemeinde abgefragt. 2011 hatte der damalige Nohraer Gemeinderat es erteilt, 2018 kam es zu keinem Beschluss, so dass die Behörde das gemeindliche Einvernehmen „ersetzte“ (so lautet der juristische Begriff dafür). Damit gilt das Einvernehmen der Gemeinde in beiden Fällen erteilt, und nach Ablauf einer Frist, so sagt das Baugesetzbuch, ist es nicht mehr zurücknehmbar. Der Einwohnerantrag verfolge somit ein dem Gesetz widersprechendes Ziel.

Auch wenn sich durch den Beschlusstext der Ausgang der Sache schon abzeichnete, nutzte Steffen Kirst als Sprecher der Antragsteller die Gelegenheit, mit einem Redebeitrag den Ratsmitgliedern das Anliegen nahezubringen. Vor allem die Vorgänge seit Januar, als die Firma Biocraft Nohra eine neu eingebaute Gärrest-Aufbereitungsanlage in Betrieb nahm und damit die Geruchsbelästigung deutlich anstieg, zeichnete er nochmals nach: Gespräche mit dem Betreiber, eine Dokumentations-Aktion mit 25 Anwohnern, die vier Wochen lang in vorbereiteten Formularen genau Buch führten, wann der Gestank auftrat. Kirst betonte, der Geruch liege „ständig an, mal schwächer, mal stärker, bis hin zu Übelkeit erzeugenden Geruchswolken.“

Er wirft den Betreibern der Anlage und dem Umweltamt des Landkreises vor, zu beschwichtigen und auf Zeit zu spielen. Ortsansässige Betriebe wie das Kräuterhotel zur Klostergrotte und die Pension Sonja Müller haben sich bereits mit schriftlichen Beschwerden an den Bürgermeister gewandt, ebenso der Vorstand des Kleingartenvereins „Gramme-Quelle“.

Die auch am späten Abend noch rollenden Lkw-Transporte mit Abfällen zur Verarbeitung in der Anlage sind ein weiterer Beschwerdegrund. „Es muss mehr Prüfungen durch das Umweltamt geben, auch unangekündigt, ob der Betrieb tatsächlich seine Auflagen einhält“, so Kirst. „Und Messungen durch unabhängige Fachleute.“

Letztlich folgte der Gemeinderat mit 15 von 18 Stimmberechtigten dem Vorschlag, den Einwohnerantrag für unzulässig zu erklären. Bodechtel versicherte, er sei mit CDU-Mitgliedern im Landtag (Steffen Gottweiss) und Bundestag (Antje Tillmann) sowie Landrätin Christiane Schmidt-Rose im Gespräch über Vor-Ort-Termine in der Anlage. Die wolle er abwarten, bevor er den später in der Fragestunde vorgebrachten Vorschlag einer Einwohnerversammlung zum Thema in Betracht ziehe.