Einwohner-Treffen für Ortsteil am Weimarer Lindenberg

Weimar. Versammlung der Stadt mit Bewohnern von Oberweimar-Ehringsdorf findet am 22. September im Stadion an der Jenaer Straße statt.

An einem ungewöhnlichen Freiluftort findet die Einwohnerversammlung für Oberweimar-Ehringsdorf am Mittwoch, 22. September, ab 18 Uhr statt: im Tribünenbereich des Lindenberg-Stadions. Dabei geht es mit Stadtvertretern um Tempo-Messungen, die verkehrliche Neuordnung Am Plan und den Sachstand beim Schulneubau Am Hartwege. Zudem stehen die Neugestaltung der Spielplätze Dichterweg und Anger, Grünflächen und Blühinseln, Naturschutz und die Feier zum 100-Jährigen der Eingemeindung auf dem Programm.

