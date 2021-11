Weimar. Zur nächsten Einwohnerversammlung in Weimar-West wird am Montag, 22. November, eingeladen.

Die Wohnraumauslastung und Modernisierungsmaßnahmen in Weimar-West stehen bei der nächsten Einwohnerversammlung im Ortsteil am Montag, 22. November, in der Mensa der Thüringer Gemeinschaftsschule „Carl Zeiss“, Moskauer Straße 63, auf der Tagesordnung. Außerdem werden die wirtschaftliche Entwicklung und die Planung für den Straßburger Platz thematisiert. Wie Ortsteilbürgermeisterin Petra Hamann weiterhin vorgeschlagen hat, wird das Thema Barrierefreiheit ausgewertet. Die Reinigung der Gullys und Kastenrinnen sowie das Taubenhaus sind weitere Tagesordnungspunkte. Die Einwohnerversammlung findet unter den aktuellen 3G-Bestimmungen statt, zur Nachverfolgung werden am Eingang die Kontaktdaten erfasst. Beginn ist um 18 Uhr.