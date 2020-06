Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einwohnerversammlung unter den Linden

In Süßenborn fand am Mittwochabend die erste Einwohnerversammlung in einem Weimarer Ortsteil nach der Corona-Pause statt. Die beste Nachricht unter den blühenden Linden gab es gleich zum Auftakt der Versammlung: Der seit mehreren Jahren immer wieder verschobene Straßen- und Abwasserkanalbau am Denstedter Weg und am Friedhofsweg ist jetzt durch das im Stadtrat verabschiedete Investitionspakt finanziert. Damit kann das seit 2006 bestehende Dauerproblem bis zum Jahre 2022 gelöst werden.