Weimar. Im E-Werk zeigt es am Donnerstag und Samstag „Your First Memory“ von Bryan Arias. Karten für Gastspiel auf Einladung des DNT sind noch erhältlich

Eisenacher Ballettensemble gastiert im E-Werk

Karten sind noch für zwei der wenigen Ballettabende in Weimar erhältlich. Auf Einladung des DNT gastiert das Ballett des Landestheaters Eisenach an diesem Donnerstag und Samstag mit „Your First Memory“ von Bryan Arias im E-Werk. In seiner Besprechung bezeichnete Kultur-Redakteur Michael Helbing die Inszenierung als betörend und verstörend zugleich. „Arias stellt eine moderne Formensprache vor, die Traditionen bricht, ohne sie zu vergessen.“

Der zweiteilige Ballettabend des aus Puerto Rico stammenden Choreografen entführt das Publikum auf eine Reise in die Landschaften des Inneren, deren Ausgangspunkt die Erinnerung ist: Das menschliche Gehirn bindet täglich neue Erinnerungen an Ereignisse aus dem Alltag. Aus einer Kette von Ereignissen entstehen so episodische Erinnerungen an einen räumlichen und zeitlichen Ablauf. Auf diese Weise formen wir unsere Realität, während die Erinnerungen wiederum uns formen und die Art bestimmen, wie wir mit unserer Umwelt interagieren.

Bryan Arias eröffnet eine Art „Traum-Raum“, in dem Erinnerung und Vergänglichkeit tänzerischen Ausdruck finden. Dabei verbinden sich die Körper der 16 Tänzerinnen und Tänzer in einer gemeinsamen Erfahrung von Zeit und Raum und lassen das subjektive Empfinden zugunsten eines kollektiven Erlebnisses hinter sich. Den Klangteppich liefert eine in enger Zusammenarbeit mit Bryan Arias entstandene Soundcollage von Yanick Herzog.

Für beide Gastspielaufführungen sind noch Karten an der DNT-Theaterkasse oder online unter www.nationaltheater-weimar.de verfügbar.

Donnerstag und Samstag, 5. und 7. März, jeweils 20 Uhr; E-Werk