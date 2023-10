Eiskalte Überraschung in Weimar

Susanne Seide über (verpasste) Vorbereitungen auf den Winter in Weimar.

Eigentlich dachte ich, ich hätte alles richtig gemacht, als ich am Mittwochmorgen auf dem Thermometer sah, dass es gerade einmal noch 1,1 Grad Celsius draußen waren. Die vergangenen Tage hatte ich dazu genutzt, sechs große Kübelpflanzen reinzuholen, die erstmal gegen Viecher unter die Dusche und dann zum Akklimatisieren in den Flur gekommen sind. Außerdem habe ich die richtig groß gewordenen Tomaten von meinen viel zu spät in den Garten verfrachteten Sträuchern geerntet. Sie sollen jetzt in Zeitungspapier gewickelt noch ihre grüne Farbe gegen rote tauschen. Und selbst ein paar Solar-Lampen haben am Ende des Sommers meinen Versuch erlebt, sie zu reparieren.

Also alles richtig gemacht? Mitnichten! Als Autofahrerin traf mich der Wetterumschwung vollkommen unvorbereitet. Ich hatte weder einen Eiskratzer noch Enteisungsspray im Wagen. Eigentlich kaum verwunderlich, denn am vergangenen Freitag bin ich um 22 Uhr noch bei 22,5 Grad mit offenem Verdeck in meinem Cabrio durch Weimar gedüst. Da habe ich alles richtig gemacht, das war wohl in diesem Jahr die letzte Chance.