Weimar. . An der Thüringer Tanz-Akademie werden Jugendliche in die Hohe Schule des Tanzens eingeweiht.

Eleganz und Wendigkeit auf glattem Parkett

Bereits im Januar und März starten die nächsten Jugend-Tanzkurse bei der Thüringer Tanz-Akademie. Wie weit es die Jugendlichen auf dem glatten Tanzparkett bei ausdauerndem Training bringen können, zeigte im Dezember der Winter-Debütantenball der Tanz-Akademie mit mehr als 120 Debütanten aus sieben Schulen Weimars und des Landkreises und ihren fast 480 Gästen in der Weimarhalle.

Wer jetzt einen Tanzkurs beginnt, kann sein Können dann beim Sommer-Debütantenball am 20. Juni 2020 demonstrieren. Ein Jugendgrundkurs bei der Thüringer Tanz-Akademie beinhaltet folgende Tänze: Langsamer Walzer, Foxtrott, Quickstep, Discofox, Salsa und Bachata. Weitere Infos unter Telefon 3643/777377 oder per Mail an kontakt@thueringer-tanz-akademie.de