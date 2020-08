Laden mit Strom. Eine Frau steckt einen Stecker in ihr Elektroauto.

Weimar. Kraftfahrtbundesamt bescheinigt E-Autos in Weimar einen immensen Zuwachs und doch nur einen kleinen Anteil

Elektro-Autos in Weimar: Ein Sprung in der Nische

Die einen predigen die Verkehrswende, die anderen sind noch nicht überzeugt. Auch „Diesel ade“ ist für Weimar noch kein Thema. Nach der Bestandsanalyse für 2020, die das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) jetzt veröffentlichte, hat der Dieselbestand in der Stadt binnen Jahresfrist um 54 Pkw zugenommen. Zum Stichtag 1. Januar waren in Weimar 30.935 Pkw zugelassen, darunter 8716 Diesel-Pkw.

Der Kraftfahrzeugbestand ist binnen eines Jahres um 1998 Fahrzeuge gewachsen. In der Zahl enthalten sind alle Fahrzeuge mit Zulassung, die ein Nummernschild tragen, auch Wohnwagen und Anhänger. Mit insgesamt 35.511 zugelassenen Fahrzeugen wurde in Weimar ein neuer Höchststand erreicht.

Umgerechnet kommen in Weimar 475 Pkw auf 1000 Einwohner. Ein Jahr zuvor waren es noch 451. In der „Auto-Bundesliga“ der Kreise und kreisfreien Städte ist das Platz 385 von 400. Spitzenreiter ist Wolfsburg, wo 1132 Personenwagen auf 1000 Personen kommen.

Das KBA unterteilt den Bestand der Kraftfahrzeuge in Diesel, Benziner, Gas, Elektro (inklusive Hybride). Die Verbrenner führen, Elektroautos führen noch ein Nischendasein. Auch Lastenräder oder E-Bikes können dem Auto den Platz als Mobilitätsmittel Nummer 1 noch nicht streitig machen. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl der Benziner in Weimar um 201 auf 20.088 Pkw gestiegen. Das Plus bei Dieselfahrzeugen fällt geringer aus.

Einen Sprung machen laut KBA dagegen die Elektroautos in Weimar. Nach den offiziellen Zahlen ging es von 38 im Vorjahr auf 1552 Fahrzeuge nur mit Elektroantrieb. Hinzu kamen 358 Hybride, die den Vorteil haben, dass sie nicht stromlos liegenbleiben können. Vor einem Jahr waren es noch 260. Autos mit Gasantrieb bleiben dagegen ein Nischenprodukt. Ihre Zahl ging von 216 auf 208 zurück, obwohl sie vor allem in der Erdgasvariante durchaus Schadstoffvorteile haben.

Der Autobestand wird durch die laufende Erneuerung auch schadstoffärmer, selbst wenn der eine oder andere Oldtimer unterwegs ist: Binnen eines Jahres sind in Weimar beispielsweise 48 Pkw der alten Euro-1-Norm, 252 der Euro-2-Norm und 352 der Euro-3-Norm aus dem Verkehr gezogen worden. Macht zusammen 652 Fahrzeuge dieser Schadstoffklassen weniger. Auch die Zahl der Pkw mit Euro-4-Motoren ist um 689 auf 7249 gesunken. Der Gesamt-Pkw-Bestand wuchs aber um 1861. Damit sind alle verschwundenen Altfahrzeuge durch Neu- oder modernere Gebrauchtfahrzeuge ersetzt worden.

Und da keiner gezwungen wird, Auto zu fahren, scheint es wohl einen Bedarf zu geben, den Fahrräder allein nicht befriedigen können.