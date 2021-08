Elf Neuinfektionen in der Region Weimar

In den städtischen Testzentren wurden am Dienstag 271 Schnelltests durchgeführt. Keiner davon war positiv.

Weimar. Erstmals seit längerer Zeit wurde auch wieder ein stationärer Fall gemeldet. Viele Infizierte sind Reisereückkehrer.

Elf Neuinfektionen meldeten die Gesundheitsämter am Mittwoch: in Weimar zwei im Weimarer Land neun. In der Stadt gibt es damit 12 (+2) positiv Getestete, im Landkreis 17. Ein Patient aus dem Kreis befindet sich in stationärer Behandlung.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg in Weimar auf 16,86 und im Weimarer Land auf 20,7. In der Stadt waren 150 (+38) Menschen in Quarantäne, jeder Zweite ein Reiserückkehrer. Im Weimarer Land sind 48 der 81 (+17) Quarantänefälle Reiserückkehrer.

Weimar verspricht Lösung für Kindergarten mit Corona-Quarantäne



Neue Corona-Verordnung in Thüringen: Warnampel ergänzt Inzidenz