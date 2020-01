Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emotionaler Festakt am Weimarer Klinikum

„Es gibt Tage, die unter die Haut gehen“ – treffender hätte es Dr. Richard Serfling in seiner Laudatio auf den Ärztlichen Direktor des Sophien- und Hufeland-Klinikums nicht formulieren können. In einem emotionalen Festakt wurde Professor Reinhard Fünfstück in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge übernimmt Privatdozent Dr. Olaf Bach, Stellvertreter ist Dr. Christof Lascho. Darüber hinaus wurde Diana Fiedler offiziell als neue Pflegedirektorin vorgestellt.

Vor über 100 Gästen dankte Klinik-Geschäftsführer Tomas Kallenbach Reinhard Fünfstück für seinen unermüdlichen Einsatz und seine immer währende Loyalität. Zudem hob er dessen hohe fachliche Kompetenz und gute Vernetzung hervor. Fast zwei Jahrzehnte bildete das Klinikum den Lebensmittelpunkt von Fünfstück. 2001 bis 2015 fungierte er als Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I, ab 2007 als Ärztlicher Direktor. Nebenbei engagiert sich in vielen medizinischen Gremien und erhielt unter anderem das Bundesverdienstkreuz. Bei der Festveranstaltung wurde ihm eine weitere Würdigung zuteil: Oberkirchenrat Christoph Stolte, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Mitteldeutschland, verlieh dem Mediziner das Kronenkreuz in Gold – die höchste Auszeichnung des Diakonischen Werkes. Rektor Axel Kramme führte die neue Pflegedirektorin, Schwester Diana Fiedler, in ihr Amt ein und segnete sie und den neuen Ärztlichen Direktor Olaf Bach für ihren Dienst.

Sichtbar ergriffen blickte Fünfstück zurück. „Für mich war es eine sehr schöne und erfüllte Zeit. Wenn der Beruf Freude bereitet, und die Aufgaben und Pflichten nicht als Last empfunden werden, werden Sie verstehen, dass mir der Abschied schwer fällt.“ Er hob die gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung hervor: „Ich schätze an Herrn Kallenbach seine von Kollegialität geprägte Lebensauffassung. Er hat ein gutes Gespür, Persönlichkeiten für die verantwortungsvollen Aufgaben der Geschäftsführung zu gewinnen.“ Im Ruhestand praktiziert Fünfstück noch an drei Tagen in der Woche im Medizinischen Versorgungszentrum.

Während er seit vier Jahren für sein Amt frei gestellt war, treten mit Olaf Bach und Christof Lasch zwei aktive Chefärzte an die Spitze des ärztlichen Kollegiums. Tomas Kallenbach betonte, dass ihnen ein besonderer Spagat zwischen der Interessenvertretung des ärztlichen Dienstes und dem unternehmerischen Willen der Krankenhausleitung auferlegt sei. Das verlange Kenntnisreichtum, Erfahrung, Fingerspitzengefühl, Diplomatie und vor allem ein hohes Maß an Loyalität. Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass die beiden Mediziner für ihre Aufgabe gut gerüstet sind. Olaf Bach ist seit 2009 Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie und Leiter der Zentralen Notaufnahme. Nach dem Studium, der Facharztausbildung und Oberarzttätigkeit hat er sich frühzeitig als Arzt im Ausland engagiert. Für seinen Einsatz in Malawi erhielt er 2003 das Bundesverdienstkreuz.

Bach zollte seinem Vorgänger großen Respekt und Anerkennung. Er wolle mit dem Personal die „Atmosphäre der Exzellenz und Empathie fortentwickeln. „Exzellente Medizin heißt, hohe Anforderungen zu stellen, aber zu allererst an sich selbst. Exzellenz muss vorgelebt werden, sie braucht fachliche Diskussionen, befreit von hierarchischen Hemmungen.“

Die neue Pflegedirektorin ist gelernte Kinderkrankenschwester. Parallel zu weiteren beruflichen Herausforderungen absolvierte Diana Fiedler den Bachelor für Pflegewissenschaften. 2012 begann die Tätigkeit am Sophien- und Hufeland-Klinikum. Christine Grau, bis Ende 2018 Pflegedienstleiterin, betonte: „Im Einstellungsgespräch fiel mir sofort auf: Die will und kann mehr.“ So übernahm Diana Fiedler 2013 die stellvertretende Pflegedienstleitung. Parallel absolvierte sie ein Masterstudium in Gesundheitsmanagement und eine Zusatzqualifikation im Risikomanagement. Diana Fiedler engagiert sich unter anderem in der Sophienhausschwesternschaft, in der Ethikkommission der Landesärztekammer und im Gemeindekirchenrat in Weimar.

In ihrer Antrittsrede unterstrich sie, dass ihr der kollegiale Kontakt zu den Pflegekräften sehr am Herzen liege: Pflegepersonal mit langer Berufserfahrung sei ebenso eine wichtige Ressource wie junge und engagierte Berufsanfänger oder Pflegepersonal, das Prozesse kritisch hinterfragt und bereit ist, Lösungen zu finden. „Es liegen viele Herausforderungen vor uns. Aber ich bin bereit!“