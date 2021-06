Endlich Vorhang auf im Weimarer Kino Mon Ami

Der Eingang des kommunalen Kino im Mon Ami öffnet sich am 2. Juli wieder.

Weimar. Das kommunale Kino auf dem Goetheplatz startet am 2. Juli den Spielbetrieb nach dem Lockdown.

Nach der achtmonatigen Zwangspause können Edgar Hartung und sein kleines Team wieder durchstarten: Im Kino Mon Ami öffnet sich am 2. Juli wieder der Vorhang. Zum Auftakt läuft ab 18 Uhr die Dokumentation „Thüringen, deine Sprache“ über die vielen Dialekte im Freistaat. In der Reihe zum Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ präsentiert das Kino ab 6. Juli „Das zweite Gleis“. Zum Defa-Film (1962) bietet es zudem ein Gespräch mit dem Filmpublizisten Klaus-Dieter Felsmann.

Zahlreiche Musikfilme laufen ab 19. Juli zu den Weimarer Meisterkursen. Zu sehen sind „Beethoven – Tage aus einem Leben“ über dessen Handeln und Schaffen 1813 bis 1819 sowie „Klang der Stille – Copying Beethoven“ über sein Leben und die Leiden. Von verlorenen Träumen, der Liebe zur Musik und einem besonderen Mutter-Sohn-Verhältnis erzählt „Lara“ – mit Musik des preisgekrönten Künstlers Arash Safaian.

Zu den Meisterkursen läuft ferner „Florence Forster Jenkins“ über die Amateur-Sängerin, die als „Königin der Dissonanzen“ belächelt, aber von ihren Fans verehrt wurde. Die im Kongo gedrehte Dokumentation „Kinshasa Symphonie“ begleitet ein Ensemble, das aus Arbeitern und Händlern besteht. Die Reihe endet ab 28. Juli mit „Miles Davis: Birth of the Cool“.