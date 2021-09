Endlich wieder Rummel im Herzen von Weimar

Weimar. Buntes Treiben auf dem Hermann-Brill-Platz von Freitag bis zum Kindertag am 20. September.

Nach eineinhalb Jahren wird wieder in Weimar „gerummelt“. Insgesamt 15 Schaustellergeschäfte aus Mitteldeutschland gastieren beim Herbstrummel auf dem Hermann-Brill-Platz. Durch Absagen großer Volksfeste seien besonders attraktive Angebote dabei, versprach der Schaustellerbetrieb Friedrich Krebs & Söhne.

Premiere haben unter anderem der Kult-„Break-Dance“ aus Brandenburg und die „Tune Slide“ Kinderrutsche. Wieder präsent sind ein Kettenkarussell oder eine Kinder-Achterschleife. Hinzu kommen Stammgäste wie Schießbude, Nostalgie-Kinderkarussell oder Ballwerfen. Familie Krebs präsentiert ihren „Jolly Joker“, das „Jump&Fly“ Bungee-Trampolin sowie „Route 66“ mit nagelneuen Scooter-Autos. Pandemiebedingt wird das Areal eingezäunt, damit sich am Eingang die Besucherzahl feststellen lässt. Geöffnet ist von Freitag, 10. September, bis 20. September täglich 14 bis 22 Uhr. Am Mittwoch gibt es Familientag-Rabatte sowie am Kindertag Überraschungen.