Endspurt für Projekte zum Weimarer Benefixlauf

Weimar. Rotary Club Weimar verlängert den Einsendeschluss für Projekte zum Benefixlauf bis 22. Mai.

Der Rotary Club Weimar hat die Einreichungszeit für Förderprojekte des Benefixlaufes 2022 bis 22. Mai verlängert. Der Erlös des diesjährigen Laufes am 7. September soll einem oder mehreren lokalen Projekten zugute kommen, die sich mit „Integration von Kindern und jugendlichen Geflüchteten aus der Ukraine in Weimar“ befassen.

Erstmals wollen die Rotarier mehrere Projekte fördern. Sie können aus den Bereichen Bildung, Ernährung oder Sport und Spiel zum genannten Thema kommen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Bewerbungsformular ist auf der Benefixlauf-Webseite zu finden und soll per E-Mail an benefixlauf@rotary-weimar.de gesandt werden. Mitmachen können Projekte, Institutionen und Organisationen, die aus Weimar tätig sind. Sie müssen gemeinnützig und sozial engagiert sein sowie vorrangig ehrenamtlich arbeiten. Die Bewerber wurden gebeten, in einer kurzen Vorstellung zu erläutern, was sie für die Zielgruppe tun und warum gerade sie als Empfänger in Frage kommen.

Der Reinerlös der erlaufenen Gelder kommt direkt den ausgewählten Projekten zugute. In den vergangenen Jahren lagen sie jeweils weit über 15.000 Euro. Die ausgewählten Projekte werden nach dem 22. Mai 2022 offiziell auf der Internetseite www.benefixlauf.de bekannt gegeben und persönlich von den Veranstaltern informiert.