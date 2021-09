Energiegenossenschaft Ilmtal eG feiert Büroeinweihung in Weimar

Weimar. Die eingetragene Genossenschaft eröffnet am 4. September eigenen Sitz in der Innenstadt.

Zu ihrer Büroeinweihung heißt die Energiegenossenschaft Ilmtal eG am Samstag, dem 4. September, in der Steubenstraße 22 willkommen. Sie wolle ab 18 Uhr mit Mitgliedern, anliegenden Geschäftstreibenden und allen Interessierten auf ihre neue Sichtbarkeit in der Weimarer Innenstadt anstoßen. Wer an einer Mitarbeit bei der Genossenschaft interessiert sei, können sich vor Ort bereits ab 16.30 Uhr über die Möglichkeiten informieren.