Der Franz-Liszt-Preis 2021 der Gesellschaft der Freunde und Förderer geht an den Gitarrenstudenten Philipp Lang.

Engagement mit Vorbildcharakter an der Weimarer Musikhochschule

Gitarrenstudent Philipp Lang aus der Klasse von Ricardo Gallén erhält den mit 2000 Euro dotierten Franz-Liszt-Preis 2021 der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik Franz Liszt (HfM) Weimar.

„Mit seinem breitgefächerten Konzertrepertoire, das von klassischer Gitarrenmusik über die Weltmusik bis hin zum Jazz reicht, war er auch in der Region schon oft zu hören“, sagt Fördervereinsvorsitzende Ulrike Rynkowski-Neuhof. Über sein Engagement für Yehudi Menuhin Live Music Now Weimar habe er Menschen in Einrichtungen erreicht, die keine öffentlichen Konzerte wahrnehmen könnten.

Die Balance zwischen künstlerischem Streben und pädagogischer Tätigkeit gelinge Philipp Lang zudem, indem er neben seinem Studium an den Musikschulen in Erfurt und Sömmerda unterrichtet. Neben den ausgezeichneten künstlerischen Leistungen bringe sich Philipp Lang aktiv in die Gremienarbeit der Musikhochschule ein.

Seine besonnene und konstruktive Mitarbeit in der Hochschule werde von Lehrenden sowie Studierenden überaus geschätzt“, ergänzt Rynkowski-Neuhof. „Er ist eine Persönlichkeit, die auch anderen Studierenden als Vorbild dienen kann und in besonderer Weise Studium und ehrenamtliches Engagement in Einklang bringt.“