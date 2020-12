Die Renovierungsarbeiten in der Kapelle im Weimarer Stadtschloss förderten fast Vergessenes zu Tage, unter anderem auch Hermann Wislicenus’ Gemälde „Engelskonzert“ (Archivfoto), das jetzt online präsentiert werden soll.

„Engelskonzert“ in Schlosskapelle Weimar wird online präsentiert

Ihre Museen und auch das Goethe- und Schiller-Archiv bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Doch die Klassik Stiftung Weimar bietet online einen kleinen Ersatz: „Wir haben für die Zeit zwischen den Jahren neue 360°-Rundgänge durch unsere Häuser auf der Stiftungswebsite ergänzt“, teilten die Stiftungssprecher Franz Löbling und Katharina Decker mit. Neben den bereits bestehenden digitalen Rundgängen durch die Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Schloss und Park Kochberg sowie das Nietzsche-Archiv können die Nutzerinnen und Nutzer nun ebenfalls Goethes Wohnhaus und Goethes Gartenhaus im Park an der Ilm online besichtigen.

Auch fünf neue digitale Sammlungshöhepunkte gibt es zu entdecken. So zum Beispiel das „Engelskonzert“ in der Schlosskapelle von Hermann Wislicenus (1825-1899). Das Gemälde entstand 1868/1869. Aufgrund der Umnutzung des Raums als Büchermagazin wurde es 1968 überstrichen. 2010 ist es unter der Übermalung wiederentdeckt und bei der Restaurierung bis 2019 freigelegt worden. Neu zu entdecken sind auch die Woyzeck-Fragmente von Georg Büchner. Die eigenhändigen Entwurfshandschriften Büchners hat 1918 der Insel-Verleger und Goethe-Sammler Anton Kippenberg zusammen mit dem Büchner-Nachlass erworben. 1924 übergab er sie zur dauerhaften Aufbewahrung an das Goethe- und Schiller-Archiv. Die Woyzeck-Fragmente zählen zu den wertvollsten Autographen des Büchner-Bestands.

Hingewiesen wird auch auf ein weiteres bemerkenswertes Exponat, nämlich eine „Giftapotheke als Buchattrappe“: Dahinter verbirgt sich ein Scheinbuch aus dem 17. Jahrhundert, das sich im Besitz der Anna Amalia Bibliothek befindet. Von außen wirkt es normal mit blindgeprägtem Schweinsleder-Einband über Holzdeckeln mit zwei intakten Schließen. Aufgeschlagen aber entpuppt es sich als eine Giftapotheke mit zehn kleinen Schubladen für Tabak, Schierling, Schlafmohn, Seidelbast, Stechapfel, Bleiweiß, Wermut, Tollkirsche, Herbstzeitlose und Eisenhut.

Im Studienzentrum der Amalia-Bibliothek bleiben die Lesebereiche bis auf Weiteres geschlossen. Ermöglicht wird jedoch die Ausleihe und Rückgabe von Medien von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr (24. Dezember bis 2. Januar geschlossen).