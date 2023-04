Das Klenke Quartett (Foto) ist zusammen mit Amarcord am Freitag in Weimar zu erleben.

England ohne Musik? – Klenke Quartett und Amarcord in Weimar

Weimar. Mit ihrem neuen Programm sind das Klenke Quartett und Amarcord am Freitag zu Gast im Weimarer Schießhaus.

Die Kammermusikformationen Klenke Quartett und Amarcord unternehmen mit ihrem neuen Programm einen Vorstoß in englische Gefilde. Die vier Streicherinnen und fünf Sänger werfen ihre Erfahrung in die Waagschale, um das Verdikt zu widerlegen, England sei „ein Land ohne Musik“.

Dabei spannen sie einen Bogen von den alten Meistern John Dowland und Henry Purcell bis zur Spätromantik Gustav Holsts — kontrastiert mit Werken aus „Neu-England“ von Philip Glass und Caroline Shaw, die durch kompositorische Brüche das Programm bereichern.

Zu sehen und zu hören gibt es das neue Programm am Freitag, 14. April, ab 19.30 Uhr im Schießhaus Weimar. Karten gibt es vorab an der Tourist-Info oder an der Konzertkasse.