Enkel treffen sich erstmals in Weimar

Zum 75. Mal jährte es sich am Sonntag, dass während der Nazi-Herrschaft im Hof des Landgerichts Weimar letztmals die Guillotine zum Einsatz kam. Am 5. Januar 1945 wurden hier eine Frau und acht Männer enthauptet, die als „Volksschädlinge“ zum Tode verurteilt waren. Seit 1937 war Weimar eine der zentralen Fallbeil-Hinrichtungsstätten im Deutschen Reich – für die Gerichte von Weimar, Jena, Dessau, Erfurt, Halle, Nordhausen und Naumburg. Nachfahren der Opfer, der Bund der Antifaschisten und weitere Bürger gedachten nun der Hingerichteten am Gerichtsgebäude in der Ossietzkystraße.

Wenngleich er nicht zu den Einladenden gehörte, gab Harry Stein, Historiker und Kustos der Gedenkstätte Buchenwald, Einblick in die Biografien der Ermordeten. Allesamt seien sie einfache Leute gewesen, die eher für demokratische Werte und für das friedliche Auskommen miteinander eintraten als für politische Ideologie. Ebenso war ihnen gemein, dass sie nicht mehr zu den ganz Jungen zählten. Alle hatten sie das 40. Lebensjahr überschritten, einige bereits das 60..

Die Sorge um die Generation ihrer Kinder und Enkel war es denn wohl vor allem, die sie im Widerstand aktiv werden ließ – acht von ihnen in Suhl, Adolf Wicklein zudem in Sonneberg. Wicklein kam vor Gericht, da er im Porzellanwerk, in dem der Kapseldreher arbeitete, sowjetischen Zwangsarbeitern half. Dank seiner Russischkenntnisse übersetzte er für sie und überbrachte Frontnachrichten. Das genügte, um zum Tode verurteilt zu werden. „Die Täter von damals sind alle davongekommen, der Staatsanwalt ebenso wie der Chefermittler der Gestapo“, weiß Stein.

Gleich zwei Enkel Adolf Wickleins regten nun an, am 75. Jahrestag der Hinrichtung am authentischen Ort an die neun Opfer zu erinnern. Brigitte Dornheim kam hierfür aus Sonneberg, Walter Fischer aus Breitungen im Südharz. Der 1936 geborene Enkel hatte seinen Großvater noch persönlich kennenlernen dürfen. Die besondere familiäre Facette der Gedenkveranstaltung: Die Enkelin und der Enkel Wickleins hatten zwar voneinander gewusst und zuvor auch schon miteinander gesprochen. In Weimar trafen sie sich nun aber erstmals von Angesicht zu Angesicht.