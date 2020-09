Ensemble Émigré mit Norbert Meyn, Tenor, Friederike Fechner, Cello, und Jakob Fichert, Klavier, gastiert in Weimar.

Ensemble Émigré gibt Konzert in Weimar

Die spätromantische Musik des deutsch-jüdischen Komponisten Robert Kahn (1865-1951) erklingt in einem Kammerkonzert am Sonntag, 20. September, 18 Uhr, in der Notenbank.