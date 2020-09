Entscheidung bei Weimarer Fassaden-Festival „Genius Loci“

Die Gewinner des Fassaden-Festivals „Genius Loci“, das vom 27. bis 29. November läuft, stehen fest: Beim Marstall setzten sich Emanuele Musca and Vincenzo Gagliardi (Berlin) durch. Ihre Arbeit „Inside“ wagt einen Einblick in die Geschichte des Gebäudes. Mit „West-east conversation“ nehmen die Animations- und Videokünstler Soheil Seraji und Nadira Madreimova (Iran/Russland) am Goethe-Schiller-Archiv Gedanken aus Goethes „West-östlicher Divan“ auf. An der Altenburg zeigt das Duo Flightgraf (Tokio/Hamburg) mit „Rhythm and Line“ ein Werk mit zufällig zusammengefügten Komponenten.

