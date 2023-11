EOW-Gelände: Weimarer Aktionsbündnis erhält Auszeichnung in Köln

Weimar/Köln. „Stoppt den Ausverkauf von Weimars Grün“ wurde für sein Engagement geehrt.

Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) hat mit einem Festakt in der Kölner Flora ihren diesjährigen Kulturpreis verliehen. Eine von drei Sonderauszeichnungen erhielt dabei die Weimarer Initiative „Stoppt den Ausverkauf von Weimars Grün“. Mit dem „Goldenen Lindenblatt“ werden ehrenamtliche Initiativen für ihre besonderen Verdienste auf den Gebieten von Gartenkunst und Landschaftskultur, sowie herausragende Leistungen bei der Anpassung historischer Gärten an den Klimawandel geehrt.

Das von der Grünen Liga, BUND, Nabu, Fridays for Future, Naturschutzbeirat sowie den Ratsfraktionen der Grünen und Linken getragene Weimarer Aktionsbündnis habe maßgeblich dazu beigetragen, die Reprivatisierung und Bebauung der Industriebrache auf dem EOW-Gelände zu verhindern. „Damit wurde der über Jahrhunderte entwickelte Hauptgrünzug Weimars zwischen Tiefurt und Belvedere bewahrt und die geplante Renaturierung der Auenlandschaft an der Ilm ermöglicht“, heißt es. Im Ergebnis wurde nicht nur eine wichtige Frischluftschneise Weimars erhalten, sondern auch ein herausragender Beitrag zur Anpassung des urbanen Raums an den Klimawandel geleistet.