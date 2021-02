Erben in Brasilien ausfindig gemacht

Die Klassik-Stiftung Weimar hat einen weiteren Fall von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut abgeschlossen und zwei Grafikserien an die Rechtsnachfolger des jüdischen Kunsthistorikers Ernst Polaczek zurückgegeben. Die rechtmäßigen Erben der Drucke eines „Rätselalphabets“ nach Scherenschnitten von Adele Schopenhauer, der Schwester des Philosophen Arthur Schopenhauer, fand die Stiftung nach langjähriger Suche in Brasilien. Ernst Polaczek (1870-1939) hatte die Grafiken 1936 für 40 Reichsmark an das Goethe-Nationalmuseum verkauft, das heute zur Klassik-Stiftung Weimar gehört. Bei der systematischen Überprüfung der Bestände auf NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut wurden sie als sogenanntes NS-Raubgut identifiziert.