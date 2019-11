Weimar WeimarSiegbert Schefke, DDR-Bürgerrechtler und Journalist, spricht am heutigen Donnerstag um 11 Uhr im Rahmen der Vortragsreihe „Medienterrasse“ an der Bauhaus-Uni über die Bedeutung von Medien für die Friedliche Revolution und ...

Erfahrungen der Wendezeit

Siegbert Schefke, DDR-Bürgerrechtler und Journalist, spricht am heutigen Donnerstag um 11 Uhr im Rahmen der Vortragsreihe „Medienterrasse“ an der Bauhaus-Uni über die Bedeutung von Medien für die Friedliche Revolution und von seiner Arbeit als Reporter damals und heute. Seine Bilder gingen damals um die Welt. In seinem Vortrag wird Schefke unter anderem von seinen Erfahrungen als Kritiker in der DDR berichten. Gemeinsam mit Studierenden wird er über die „Macht der Bilder“ diskutieren. Auch Thomas Präkelt, der eine viel beachtete Dokumentation über Siegbert Schefke gedreht hat, wird den Studierenden Rede und Antwort stehen.

Heute, Donnerstag, 11 Uhr, Bauhaus-Uni, Oberlichtsaal