Erfahrungen mit Schul-Neustart

Zur schrittweisen Öffnung der Schulen in Weimar, wo seit Montag auch die ersten Grundschüler wieder unterrichtet werden, hat die Linke-Stadträtin Julia Sieber um Mithilfe gebeten. Sie sammelt für den Bildungs- und Sportausschuss Erfahrungsberichte. „Nur direkte Berichte Betroffener helfen für eine objektive Lageeinschätzung und lassen eventuell nötige Korrekturen erkennen“, so Julia Sieber. Sie erhofft sich Antworten auf folgende Fragen: Wie gestaltet sich dieser Prozess an den Weimarer Schulen? Was klappt, was nicht? Wo wird welche Hilfe gebraucht? Ist die notwendige Ausstattung an allen Einrichtungen vorhanden? Haben alle die notwendige Schutzausrüstung, oder gibt es Bedarf, Einkommensschwache hier unbürokratisch zu unterstützen?

Kontakt: post@julia-sieber.de