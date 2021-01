Erfolg für Bauhaus-Studenten

Die Filmcrew am letzten Drehtag in Legefeld.

Weimar. Der studentische Kurzfilm „Nicht wie Du“ ist auf die Shortlist des renommierten Filmfestivals „Max Ophüls Preis“ genommen worden. Die Produktion, die im Sommer 2020 im Weimarer Umland gedreht wurde, ist somit Teil des Rahmenprogramms und kann von Montag, 18. Januar, an online angesehen werden. Das teilte eine Sprecherin der Bauhaus-Universität mit.

„Nicht wie Du“ ist von zwei Studierenden der Medienkunst/Mediengestaltung produziert worden. Für den Kameramann Leon Brandt war es die Bachelor-Abschlussarbeit, für den Regisseur Nicolas Schönberger ein freies Projekt im Rahmen seines Studiums. Gemeinsam haben die angehenden Filmschaffenden auch den Stoff entwickelt und das Drehbuch geschrieben. „Für uns ist es ein unglaublicher Erfolg, von der Jury des Max Ophüls Preises für die Shortlist ausgewählt worden zu sein und den Film so einem breiten Publikum präsentieren zu können“, freut sich Schönberger. „Die Dreharbeiten waren intensiv, und wir hatten ein tolles Team von Kommilitonen. Auch hatten wir das große Glück, eine Förderung der Thüringer Staatskanzlei zu erhalten. So konnten wir analog drehen, also ganz klassisch auf 35mm-Filmmaterial“, ergänzt Leon Brandt. Diese Ästhetik habe die Story und die Atmosphäre wunderbar unterstützt.

Interessierte können den 20-minütigen Kurzfilm „Nicht wie Du“ im Rahmen des Festivals, das in diesem Jahr digital stattfindet, auf der Streamingplattform unter https://ffmop.cinebox.film anschauen. Darüber hinaus findet am Freitag, 22. Januar, 18.30 Uhr, ein Online-Publikumsgespräch statt, bei dem Leon Brandt und Nicolas Schönberger über das Projekt und die Dreharbeiten berichten.