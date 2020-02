Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfolgreiche Nachwuchstüftler bei „Jugend forscht“

Erfolgreich haben Schülerinnen und Schüler aus Weimar und dem Weimarer Land am Donnerstag in der Weimarhalle am 25. Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ Mittelthüringen teilgenommen. Zwar reichte es nicht für einen ersten Platz, dafür aber für zweite und dritte Plätze sowie Sonderpreise beim Hauptwettbewerb „Jugend forscht“ sowie „Schüler experimentieren“ für die Jüngeren.

Obwohl ihr Messgerät ausgerechnet beim Wettbewerb nicht einwandfrei funktioniert hat, belegten Jonas Axt (18) und Paul Schwartze (18) vom Schillergymnasium mit dem zweiten Rang in der Kategorie Technik die beste Platzierung unter den älteren Schülern aus der Region. Sie hatten bereits für ihre Seminarfacharbeit einen Zeitmessanlage für den Sportunterricht erdacht und gebaut: Die Ergebnisse laufen auf dem Computer ein und werden automatisch auf ein Datenblatt übertragen, das den Namen des Sportlehrers und der Klasse trägt. Wirklich praxistauglich ist die Konstruktion nicht, räumen die Tüftler ein: Die Messtechnik ist an Holzständern angebracht, die sich verziehen könnten und nicht wetterfest sind. Ob sie weiter an der Anlage arbeiten, die auch ihr Sportlehrer im Ansatz für tauglich hält, wissen Jonas Axt und Paul Schwartze noch nicht. Zunächst hat das Abi Vorrang. Anders sieht das bei Justus Faust (17), Marcus Käferle (18) und Lucas Störzner (18) vom Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka aus. Sie hat beim Bau eines autonomen Modellfahrzeuges die Bastelwut gepackt, sagten die Nachwuchs-Forscher. Getrieben vom Wunsch, das autonome Fahren verstehen und selbst umsetzen zu können, bauten sie ein Fahrgestell, das über selbst entwickelte Software bestimmte Punkte auf einer Teststrecke alleine anfährt. Auf dieser kann das Modellfahrzeug verschiedene Routen nehmen, überfährt Kreuzungen oder erkennt anhand einer Linie auf dem Untergrund, wann es welchen Kurvenradius einschlagen muss. Bei ihrem Projekt bemerkten sie nebenbei, welche komplexen Aufgaben Autofahrer tagtäglich bewältigen, die sie dem Modell mühsam „beibringen“ mussten. Der Jury war das ein dritter Platz in der Kategorie Technik wert. Einen zweiten Platz bei „Schüler experimentieren“ in der Kategorie Chemie erreichte die elfjährige Apoldaerin Lina Eisenbrand vom Lyonel-Feininger-Gymnasium Mellingen/Buttelstedt. Sie befasste sich mit Kastanie, Efeu oder Seifenkraut als umweltfreundlichen aber wirkungsvollen Ersatz für Waschmittel. Einen zweiten Preis erreichte ferner Max Henry Sichting (12) vom Goethegymnasium, der sich in der Kategorie Physik mit Radioaktivität in der Umgebung befasst und dazu eine Nebelkammer gebaut hat, in der Radioaktivität sichtbar wird. Zweite im Bereich Mathematik/Informatik wurden Mourice Eggert (11), Maximilian Jentsch (8) und Alexander Klein (8) von der Grundschule Schötener Grund Apolda. Vor dem Hintergrund von chinesischer, japanischer oder arabischer Multiplikation erdachten sie ein System mit Linien und Kästchen für die Rechenart.