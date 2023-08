Erfolgreiche Schauspielerfamilie gestaltet Festival im thüringischen Kleinschwabhausen

Kleinschwabhausen. Das Kulturfest „Ottilies Ort“ in Kleinschwabhausen, einer Gemeinde zwischen Jena und Weimar, geht vom 25. August bis 3. September in die zweite Runde.

2022 startete die Jenaer Bibliothekarin und Sprecherin Iris Kerstin Geisler das Kulturfest „Ottilies Ort“ in Kleinschwabhausen. Schon ihr Vater setzte sich in dem Örtchen zwischen Jena und Weimar für Kultur ein. Das Engagement führt Iris Kerstin Geisler mithilfe ihrer prominenten Schauspieler-Familie fort. Tochter Luise Wolfram kennen Krimifans als BKA-Ermittlerin aus dem Bremer „Tatort“ und Schwester Claudia Geisler-Bading als Rechtsmedizinerin aus den „Spreewaldkrimis“. Schwager Thomas Bading ist zudem neben gelegentlichen Film- und Fernsehauftritten festes Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne.

Schauspielerin Claudia Geisler-Bading Foto: Steffi Henn

Alle drei Künstler sind in der zweiten Auflage des Kulturfestivals „Ottilies Ort“ vom 25. August bis 3. September im Kleinschwabhäuser Vierseithof Geisler (Im Oberdorfe 16) mit musikalischen Open-Air-Lesungen zu erleben. Der Hof ist schon seit 1906 in Familienbesitz, Ottilie ist der Name von Geislers Ur-Großmutter. Den Festivalauftakt übernimmt Luise Wolfram mit ihrem Joachim-Meyerhoff-Abend: Darin stellt der Tatort-Star Meyerhoffs autobiografischen Roman „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ vor. „Die humorvolle Lesung rückt das ungewöhnliche Leben von Meyerhoffs Großeltern in den Mittelpunkt“, kündigt Iris Kerstin Geisler an.

Regisseur und Schauspieler Thomas Bading liest den Shakespeare-Klassiker „Sommernachtstraum“. Seine Frau Claudia Geisler-Bading bietet eine eigene Auswahl an „Elke Heidenreichs wunderbaren Geschichten“ dar. Das Trio komplettiert Schauspielerin Katrin Schwingel. Sie präsentiert ein Mascha-Kaléko-Programm unter dem Titel „Wenn ich eine Wolke wäre“. Die deutschsprachige, jüdisch-galizische Lyrikerin Kaléko erlebte in jüngerer Vergangenheit eine Renaissance.

Alle Lesungen werden von versierten Musikern begleitet. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr zwei Sonntagsmusiken. Das erste Konzert gestaltet die 20-köpfige Swingband True Notes aus Weimar. Beim Abschlusskonzert stehen freche Chansons am Nachmittag auf dem Programm, interpretiert von Sängerin Maria Thomaschke sowie Pianist Nikolai Orloff. Bei gutem Wetter öffnet im Anschluss an die Konzerte das örtliche Café unter alten Kastanien.

Die Karten sind unter anderem in unseren Pressehäusern und über den Ticketshop Thüringen (www.ticketshop-thueringen.de) erhältlich. Parkmöglichkeiten befinden sich im Ort.

Programm:

Musikalische Lesungen:

Luise Wolfram, Fr. und Sa., 25. und 26. August, jeweils 20 Uhr

Thomas Bading, Di., 29. August, 20 Uhr

Katrin Schwingel, Fr., 1. September, 20 Uhr

Claudia Geisler-Bading, Sa., 2. September, 20 Uhr

Sonntagsmusiken:

Swingband True Notes, So., 27. August, 15 Uhr

Freche Chansons am Nachmittag, interpretiert von Maria Thomaschke, So., 3. September, 15 Uhr